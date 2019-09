Strudel ai fichi con marmellata di arance

Ingredienti

Preparazione

Difficoltà: Facile;Preparazione: 30 minuti;Cottura: circa 40 minuti;.Calorie 425.Ingredienti per 6 persone3 sfoglie di pasta fillo1 kg di fichi sodi e maturi100 g di pangrattato20 g di zenzero fresco80 g di marmellata di arance amare50 g di burro, zucchero a velo1)Tostate il pangrattato in una padella antiaderente leggermente imburrata. Fate fondere a bagnomaria il burro rimasto. Sbucciate i fichi e tagliateli a grossi spicchi. Grattugiate lo zenzero e mescolatelo con la marmellata.2) Spennellate con il burro fuso ogni sfoglia di pasta fillo e poi mettetele una sull’altra. Distribuite il pangrattato tostato su 2 terzi della superficie, aggiungete 2 cucchiai di marmellata, i fichi e la marmellata rimasta. Sollevate il bordo del dolce, arrotolatelo sul ripieno e sigillate lo strudel premendo la pasta con le dita.3) Trasferite lo strudel sulla placca foderata con carta forno e cuocetelo in forno a 200° per 40 minuti. Lasciate intiepidire e spolverizzate con zucchero a velo. Se vi piace, completate con qualche fico tagliato a rondelle.