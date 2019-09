Straccetti di manzo

Facile

Ingredienti per 4 persone

Per una cottura perfetta

Aguglie al forno

Preparazione 15 min.Cottura 10 min.Calorie 375600 g di fettine sottili di manzo4 scalogni, farina300 g di peperoni sott’aceto a fettine(peso sgocciolato)100 g di olive verdi1 bicchiere di vino bianco secco1 cucchiaio di prezzemolo tritatoolio extravergine di oliva, sale1 Sbucciate gli scalogni, divideteli a spicchietti e soffriggeteli in una padella con 2 cucchiai d’olio per 2 - 3 minuti, mescolando; scolateli e teneteli da parte.2 Tagliate le fettine di carne a tocchetti irregolari, infarinateli leggermente e rosolateli per 2 - 3 minuti nella stessa padella degli scalogni, aggiungendo ancora 2 cucchiai d’olio. Salate, poi unite i peperoni sgocciolati, gli scalogni, le olive, mescolate e fate saltare il tutto per 2 minuti.3 Bagnate con il vino, lasciatelo sfumare, regolate di sale, spolverizzate con il prezzemolo, spegnete e servite subito.Rosolate gli straccetti a fiamma vivace e pochi per volta: in questo modo eviterete che rilascino troppa acqua.Per 4 persone.Pulite con cura 4 aguglie, lavatele e asciugatele. Raccogliete in una ciotola 80 g di pangrattato, 30 g di pecorino grattugiato, 1 spicchio d'aglio sbucciato e tritato, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale, una macinata di pepe e mescolate accuratamente il composto. Aprite le aguglie e farcitele con il ripieno preparato; richiudetele e mettetele in una pirofila che le contenga di misura. Cospargetele con un filo d'olio e cuocetele nel forno già caldo a 180° per 20 minuti.