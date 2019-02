Fusilli lunghi e tortiglioni al ragù

Fusilli lunghi con ragù di cinghiale funghi e nocciole al vino rosso

Ingredienti (per 4 persone)

320 g di fusilli lunghi ,500 g di cinghiale macinato, 250 g di pioppini 1 carota;1 costa di sedano,1/2 cipolla; 1 spicchio di aglio, 1 ciuffo di rosmarino, 40 g di nocciole già tostate, 300 ml di vino rosso; farina olio extravergine; sale e pepe.



Preparazione 1. Pulite i funghi, passateli con un panno umido e poi tagliateli a cubetti. Mondate e tagliate a cubetti gli odori. Fateli dorare in una casseruola con un filo di olio e l’aglio tritato; aggiungete i funghi e lasciate insaporire per qualche minuto. 2. Unite il cinghiale e profumate con una macinata di pepe e un po’ di rosmarino tritato. Bagnate con il vino rosso, lasciate sfumare, salate e fate cuocere per una decina di minuti. Cospargete con 1 cucchiaio o poco più di farina e versate a filo 1 bicchiere di acqua mescolando. Incoperchiate e fate cuocere a fiamma dolce per circa 30 minuti (monitorate il livello di umidità del fondo di cottura). 3. Lessate la pasta in acqua bollente e salata; scolatela al dente e conditela con il ragù. Impiattate, ultimate con un filo di olio, un po’ di rosmarino e le nocciole, tritate grossolanamente, e servite.

Tortiglioni al ragù di manzo sfilacciato

Ingredienti (per 4 persone)320 g di tortiglion, 600 g di muscolo di manzo a fette ,1 carota; 1 costa di sedano ,1/2 cipolla; 800 g di pomodori pelati ,1/2 bicchiere di vino bianco secco, 1 ciuffo di prezzemolo, parmigiano grattugiato, olio extravergine di oliva; sale



Preparazione 1. Mondate e tagliate a cubetti gli odori, quindi fateli dorare in una casseruola con un filo di olio; aggiungete il muscolo di manzo, tagliato a fette, e fate rosolare su tutti i lati. Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare. Aggiungete i pelati, schiacciateli con un cucchiaio di legno e poi salate. 2. Versate 1/2 bicchiere di acqua e portate a bollore, quindi incoperchiate, abbassate la fiamma e fate cuocere per circa 2 ore (se necessario, aggiungete un goccio di acqua di tanto in tanto, fino a quando la carne non sarà tenera). Levate i pezzi di carne e trasferiteli in un piatto. Con l’aiuto di una forchetta sfilacciateli completamente e rimetteteli nel sugo. 3. Lessate la pasta in acqua bollente e leggermente salata, quindi scolatela al dente e conditela con il ragù. Impiattate, ultimate con un filo di olio a crudo, un po’ di prezzemolo tritato e di parmigiano grattugiato, e servite.