Straccetti di maiale con cipolla e olive

Millefoglie di primosale e pane carasau

- Facilissima-Preparazione 15 min.- Cottura 10 min.- Calorie 230Ingredienti per 6 persone500 g di filetto di maiale2 cipolle rosse1/2 arancia non trattata40 g di olive taggiasche denocciolate1 mazzetto di timoolio extravergine di olivaaceto balsamicosale, pepe1 Affettate sottilmente il filetto di maiale per ricavare degli straccetti. Sbucciate le cipolle e tagliatele a velo. Prelevate qualche scorzetta dall’arancia e spremete il succo. Schiacciate leggermente le olive con il batticarne e sfogliate il timo.2 Scaldate un filo di olio in una padella e fate appassire le cipolle con le scorzette di arancia a fuoco dolce per 3-4 minuti. Alzate la fiamma, unite gli straccetti e fateli rosolare per pochi istanti. Aggiungete il timo, il succo di arancia e proseguite la cottura mescolando per un paio di minuti.3 Unite alla preparazione anche le olive, mescolate e togliete dal fuoco. Regolate di sale e di pepe, condite con poche gocce di aceto balsamico e servite subito.Tostate nel forno 2-3 fogli di pane carasau e riducete 200 g di primo sale a fettine. Mettete in un barattolo 3-4 cucchiai di olio extravergine, 1 di aceto di vino bianco, 1 di miele, sale e pepe; chiudete e agitate per emulsionare. Preparate 4 millefoglie, alternando pane carasau, primo sale, foglie di misticanza e 200 g di bresaola a fettine. Irrorate con la salsina preparata e servite.