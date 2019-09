Involtini di pollo

Difficoltà : FacilePrep.20 minutiCottura 15 min.Calorie 340Ingredienti per 4 persone600 g di fettine di petto di pollo120 g di bacon a fettine160 g di insalatina di verduresott'aceto (peso sgocciolato)30 g di senape rustica30 g di grana grattugiato2 cucchiai di prezzemolo tritato1 bicchiere di vino bianco seccoolio extravergine d'olivasale1 Assottigliate le fettine di pollo con il batticarne, rifilate i bordi e tagliate ciascuna fetta in due rettangoli più o meno uguali. Spalmatevi un velo di senape, cospargetele con un pizzico di sale, un po' di prezzemolo e di grana, quindi ponetevi al centro un ciuffetto di insalatina sott'aceto sgocciolata e ancora un po' di grana.2 Arrotolate le fettine su se stesse e avvolgete gli involtini ottenuti con le fettine di bacon. Sistemateli in una teglia , bagnateli con il vino e irrorateli con un filo d'olio.3 Cuocete nel forno già caldo a 200° per circa 15 minuti. Spolverizzate gli involtini con il prezzemolo rimasto e serviteli cosparsi con il loro sughetto.