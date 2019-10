Sformato di melanzane con salsiccia e patate

Sformato di melanzane con salsiccia e zucchine

Melanzane: tonde 1 kg

Zucchine: 500 g

Patate: 200 g

Salsiccia di maiale magra: 250 g

Scalogno: 50 g

Pomodori tondi: 200 g (uno medio)

Olio EVO: 40 g

Parmigiano grattugiato: 30 g

Pangrattato: q.b.

Sale

pepe

Basilico

Prezzemolo



Preparazione

Dosi per 6 personeTempo di preparazione: 120 minuti (compresa la cottura delle melanzane)Lavare le melanzane, le patate e i pomodori, e tagliare tutto a fette sottili. Mettere le melanzane in una scolapasta con del sale e lasciare così per 20 minuti affinché esca il liquido di vegetazione. Nel frattempo cuocere le zucchine, tagliate a dadini, con lo scalogno sale e pepe. Rimuovere il budello alla salsiccia, sbriciolarla e passarla in una padella con due cucchiai di olio, cuocere per 7-8 minuti. Unire poi alle zucchine, precedentemente cotte, aggiungere il prezzemolo e il basilico tritato e mescolare il tutto. Asciugare le fette di melanzane e cuocerle alla piastra, lasciandole 2-3 minuti per lato. In una taglia rettangolare unta sul fondo, iniziare disponendo uno strato di melanzane ed uno di patate, poi con un cucchiaio aggiungere il misto di zucchine e salsiccia. Ricoprire con altre melanzane e patate e nuovamente salsiccia e zucchine. Infine un ultimo strato di sole melanzane. In cime mettere ora le fette d pomodoro, cospargere con il formaggio e un po di pan grattato. Cuocere in forno per un'ora a 180°.