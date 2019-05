Cestini di frolla con patate e formaggio

Il guscio friabile racchiude un ricco ripieno, esaltato dalla bagna càuda.

Difficoltà = media; Preparazione = 10 min + riposo ;Cottura = 45 min.

Ingredienti 6 persone

Per la pasta frolla:

Farina “00” 250 g

Farina integrale 100 g

Farina di ceci 150 g

Burro 200 g

Uova 2 intere

Zucchero 50 g

Per la bagna càuda:

Filetti di acciughe 200 g

Panna fresca 350 ml

Olio extravergine 250 ml

Per il ripieno:

Patate 500 g

Uova 7 intere

Formaggio

Grattugiato 50 g

Panna fresca 500 ml

Noce moscata

Sale, pepe



1. Per la bagna càuda mettete le acciughe in un pentolino e quindi copritele con l’olio, poi cuocete a fiamma dolce per 15 minuti. A questo punto, frullate e filtrate la salsa con un colino. Rimettete quindi sul fuoco, aggiungete la panna e riportate a bollore. Infine, lasciate cuocere ancora a fiamma dolce per 2 minuti.



2. Per la frolla setacciate le farine e disponetele a fontana. Unite burro a temperatura ambiente, zucchero, uova e impastate per ottenere un composto liscio ed elastico. Coprite con la pellicola e raffreddate in frigorifero 20 minuti. Cuocete le patate in acqua salata per 20 minuti. Sbucciatele e passatele allo schiacciapatate.3. Per il ripieno frullate le uova con la panna, unite il purè di patate, formaggio, noce moscata, sale, pepe e mescolate. Togliete la frolla dal frigorifero e stendetela in una sfoglia. Ricavate 6 dischi e usateli per foderare 6 stampini, riempiteli con il composto di patate. Infornate a 160°C per 25 minuti. Servite i cestini accompagnati dalla bagna càuda.