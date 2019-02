Gnocchetti di pane con ragù di salsiccia e costine

Ingredienti (per 4 persone)

500 g di salsiccia

300 g di costine di maiale piccole

200 g di passata di pomodoro

3 scalogni

1 rametto di rosmarino

1/2 bicchiere di vino bianco

parmigiano

brodo vegetale

olio extravergine di oliva

sale

per gli gnocchetti

170 g di farina 00 (più altra per spolverizzare)

130 g di pangrattato

100 g di acqua

50 g di latte

Preparazione

1. Per gli gnocchetti: versate l’acqua e il latte in una pentola e portateli a bollore. Intanto setacciate la farina sulla spianatoia, unite il pangrattato, miscelate e fate la classica fontana. Versate al centro il liquido bollente e, con l’aiuto di una forchetta, impastate per bene. Formate tanti cilindretti di circa 2 cm di spessore e tagliateli a tocchetti di 4 cm. Fateli rotolare sulla spianatoia, in modo da ottenere degli gnocchetti incavati. Trasferiteli su un vassoio infarinato e teneteli da parte. 2. Tritate gli scalogni e fateli soffriggere in una padella con un filo di olio. Unite la salsiccia, spellata e sgranata, le costine e il rametto di rosmarino, legato con lo spago da cucina, e fate insaporire per qualche minuto. Sfumate con il vino, versate la passata di pomodoro e 1 bicchiere di brodo, incoperchiate e lasciate cuocere per 45 minuti. 3. Lessate gli gnocchetti in acqua bollente e leggermente salata. Quando salgono a galla, scolateli, versateli direttamente nella padella con il condimento e fateli saltare per qualche minuto. Impiattate, cospargete con il parmigiano a scagliette e servite