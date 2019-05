Sfogliata ai caprini con zucchine e Pompelmi con crumble di frutta secca

Sfogliata ai caprini con zucchine

Ingredienti per 4 persone

Pompelmi con crumble di frutta secca

Ingredienti per 4 persone

-Facilissima-Preparazione 15 min.- Cottura 20 min.-Calorie 4351 rotolo di pasta sfoglia fresca200 g di caprini (tipo Petit Suisse)200 g di zucchine novelle1 mazzetto di basilico40 g di grana grattugiatoolio extravergine di olivasale, pepe1 Mescolate i caprini con po’ d’olio, 1 cucchiaio di grana e una macinata di pepe. Lavate le zucchine, asciugatele, spuntatele, grattugiatele grossolanamente e mettetele in una ciotola. Conditele con un filo di olio, sale, pepe e abbondante basilico spezzettato.2 Srotolate la sfoglia con la carta della confezione in una tortiera, rialzatela di 1 cm lungo il bordo e punzecchiate il fondo con una forchetta. Spalmate il formaggio sulla sfoglia, aggiungete le zucchine, il grana rimasto e infornate a 220° per 10 minuti. Proseguite la cottura a 200° per 8 minuti circa e servite la sfogliata calda o tiepida.- Facile- Preparazione 20 min.- Cottura 15 min.- Calorie 3202 grossi pompelmi rosa3 cucchiai di farina4 cucchiai di zucchero40 g di lamelle di mandorla60 g di pistacchi60 g di burro1 Sbucciate al vivo i pompelmi e tagliateli a metà. Affettateli delicatamente e ricomponete ogni mezzo pompelmo sulla placca foderata di carta forno, dopo aver tagliato la base perché siano stabili. Aggiungete in superficie un fiocchetto di burro e cuoceteli in forno a 180° per 10 minuti. Intanto, sbollentate i pistacchi, spellateli e tritateli.2 Fate fondere il burro rimasto e mescolatelo alla farina e allo zucchero. Scaldate una padella sul fuoco, fate tostare le mandorle, aggiungete il composto di farina preparato e mescolate per qualche minuto, finché si formeranno delle briciole irregolari. Unite i pistacchi, togliete il crumble dal fuoco, distribuitelo sui mezzi pompelmi e servite