Scialatielli con alici,zucchine e bottarga

Variante golosa

L'aperitivo per cominciare

FacilePreparazione 15 minutiCottura 20 minutiCalorie 395Ingredienti per 4 persone500 g di scialatielli freschi160 g di alici pulite, 40 g di bottarga1 cipollotto, 2 zucchine1 mazzetto di prezzemolo20 g di burro, olio extravergine d’olivasale, peperoncino1 Tritate il cipollotto. Spuntate le zucchine, tagliatele a fette con una mandolina e quindi a striscioline. Tagliate le alici a pezzetti.2 Fate appassire il cipollotto con un filo di olio e un pizzico di peperoncino. Unite le zucchine al soffritto e rosolatele per 3-4 minuti. Aggiungete le alici e fatele cuocere per 1 minuto. Spegnete il fuoco e insaporite il sugo con la bottarga grattugiata e un po’ di prezzemolo spezzettato.3 Lessate la pasta in abbondante acqua bollente salata. Bagnate il sugo con poca acqua di cottura della pasta, unite il burro e la pasta sgocciolata e mantecate per pochi istanti a fuoco medio.Per regalare alla pasta una sfumatura profumata e rinfrescante, aggiungete un po’ di finocchietto selvatico: potete unirlo a crudo al momento di servire, oppure scottarlo per qualche istante insieme al sugo.Raffreddate 4 calici in freezer per 15 minuti. Disponete in ognuno qualche acino di uva rosata, 2 dl di succo di uva bianco e poche gocce di Cointreau. Quindi colmate i bicchieri con spumante ben freddo. Mescolate delicatamente, guarnite i long drink con grappolini di uva rosata e servite.