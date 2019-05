Penne alle zucchine con zafferano e curry

Ingredienti per 4 persone

- Facile- Preparazione 15 min.- Cottura 15 min.-Calorie 350320 g di pennette rigate400 g di zucchine in fiore1 cipolla1 spicchio di aglio1 bustina di zafferano1 pizzico di curryolio extravergine di olivaburro, sale pepe1 Staccate i fiori dalle zucchine, puliteli e conservateli al fresco. Sbucciate l’aglio e la cipolla, tritateli fini e fateli appassire a fuoco dolce in un tegame capiente con una noce di burro e 2 cucchiaidi olio. Nel frattempo, lavate le zucchine, spuntatele e tagliatele a tocchetti. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata. Stemperate lo zafferano e il curry in un mestolino di acqua ben calda.2 Profumate il soffritto di aglio e cipolla preparato con l’acqua alle spezie. Mescolate e unite le zucchine. Fatele rosolare per 1-2 minuti a fuoco alto, regolate di sale e pepate.3 Scolate la pasta al dente e fatela saltare nel tegame con il condimento, aggiungete i fiori di zucchina spezzettati e servite subito. Se vi piace, aggiungete una spolverizzata di grana grattugiato.Per un tocco più esotico potete sostituire lo zafferano con la curcuma e le zucchine con un’altra verdura di stagione come peperoni dolci, piattoni o coste. Otterrete così un condimento ottimo anche per il riso basmati o thai .