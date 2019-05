Schiacciata carciofi e bacon

Una focaccia croccante e profumata, che risolve la cena

Difficoltà media

Preparazione 15 min + riposo

Cottura 15 min



Ingredienti 4 persone

Farina bianca (possibilmente tipo 0) 500 g

Lievito di birra 25 g

Miele 1 cucchiaino

Emmental 200 g

Bacon 100 g a fette

Carciofi sott’olio 150 g

Rosmarino 1 rametto

Olio extravergine

D'oliva

Sale



Preparate l’impasto con largo anticipo, in modo che abbia il tempo di lievitare. In una terrina, versate 1 cucchiaino di sale, il miele e 1 cucchiaio d'olio, poi miscelate con cura. Aggiungete la farina e il lievito di birra sciolto in poca acqua tiepida. Impastate con le mani, aggiungendo poca acqua alla volta, fino a ottenere un composto liscio ed elastico. Formate quindi una palla e copritela con la pellicola, avendo cura di praticare 2 fori con uno stecchino, in modo che l'impasto respiri. Lasciate riposare in un luogo caldo per almeno 30 minuti, e comunque fino a quando l'impasto ha raddopiato il volume. Ungete una placca da forno e stendete l’impasto, allargandolo con le mani. Deve essere abbastanza sottile, circa7/8 mm. Distribuitevi sopra l’emmental a fettine, i carciofi sgocciolati dall'olio e tagliati a spicchi e le fettine di bacon. Salate, profumate con il rosmarino e irrorate con poco olio. Infornate a 200°C per 15 minuti. Poi, accendete il grill per 1 minuto e sfornate.