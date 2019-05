Scaloppine, Cipollotti e fagiolini

Scaloppine al limone e salsa prezzemolata

Cipollotti e fagiolini agrodolci alle erbe

- Facile- Prep. 20 min.- Cottura 10 min.- Calorie 285Ingredienti per 4 persone400 g di fettine di tacchino1 uovo1/2 limone non trattato3 fette di pancarré senza crosta5 cucchiai di maionese5 cucchiai di yogurt intero1 mazzetto di prezzemolo2 rametti di basilico2 cucchiai di capperiniolio extravergine di olivasale, pepe1 Mescolate lo yogurt con la maionese, i capperi, il prezzemolo tritato fine, le foglie di basilico spezzettate e il succo del limone. Regolate di sale, pepate, coprite con la pellicola e trasferite la salsa in frigorifero. Tritate nel mixer il pane e la scorza del limone. 2 Appiattite le fettine di tacchino con il batticarne e tagliatele a scaloppina. Passatele nell’uovo sbattuto e poi nel pane al limone. Friggetele in padella con un filo di olio, finché saranno ben dorate su entrambi i lati. Scolatele sulla carta assorbente, salatele ancora calde e servitele subito accompagnate con la salsa prezzemolata.-Facilissima- Prep. 15 minuti- Cottura 15 minuti- Cal. 130Ingredienti per 4 persone500 g di fagiolini1 mazzetto di cipollotti1 mazzetto di basilico e prezzemolo2 rametti di menta2 cucchiai di aceto di vino bianco40 g di zuccheroolio extravergine di olivasale1 Lavate i fagiolini, spuntateli e eliminate i filamenti. Cuoceteli in acqua bollente salata per 10 minuti circa e scolateli al dente. Riunite in una piccola casseruola 2 cucchiai di acqua con l’aceto e lo zucchero e fateli sobbollire per 1 minuto. Mondate e tritate le erbe.2 Pulite i cipollotti, lavateli, tagliateli a quarti nel senso della lunghezza e fateli appassire in padella con un filo di olio per pochi minuti. 3 Unite i fagiolini, fateli insaporire per pochi istanti e togliete dal fuoco. Trasferiteli sul piatto, profumateli con il trito di erbe, conditeli con il condimento agrodolce caldo e servite.