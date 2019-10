Piccoli hamburger di manzo e hommus

Piccoli hamburger di manzo alla provenzale

Ingredienti per 4 persone

Procedimento

Hommus con drink al bourbon

Ingredienti per 6 persone

Difficoltà: FacilissimaTempo preparazione 20 minutiCottura 20 minutiCalorie 4104 hamburger da 100 g ciascuno120 g di caciotta fresca1 zucchina tonda1 piccola melanzana1 pomodoro ramato1 cucchiaio di salsa tapenade2 rametti di prezzemolo1 fettina di aglioolio extravergine d’oliva, sale1 Lavate le verdure e tagliatele a rondelle spesse 6-7 mm. Ungetele d’olio, grigliatele su una piastra, mettetele su un vassoio e salatele. 2 Ungete d’olio gli hamburger e cuoceteli sulla piastra ben calda. Tritate il prezzemolo con l’aglio, tenetene da parte 1 cucchiaio e cospargete il resto sulle verdure grigliate. Tagliate in 4 dischi la caciotta. 3 Sistemate su una teglia gli hamburger; quindi disponete su ognuno 1 fetta di zucchina, 1 fetta di melanzana e 1 fetta di pomodoro spalmata di tapenade e coperta con un disco di caciotta. Spolverizzate con il trito di prezzemolo rimasto, passate sotto il grill fino a quando il formaggio sarà fuso e servite.Facile -Preparazione 25 minuti + il riposo - Cottura 40 - Calorie 340500 g di ceci in scatola, 200 g di tahina, 4 cucchiai di succo di limone, 3 spicchi di aglio, peperoncino in polvere, olio extravergine d’oliva, sale1 Sciacquate i ceci sotto l’acqua corrente fredda, sgocciolateli e metteteli nel mixer con l’aglio schiacciato. Tritate per qualche istante e, con l’apparecchio in funzione, unite il succo di limone, la tahina, 1,5 cucchiaini di sale e 1 dl di acqua ghiacciata. Frullate fino a ottenere una crema omogenea. 2 Fate riposare in frigo per almeno 30 minuti prima di servire. Completate con un giro d’olio, una spolverata di peperoncino e, se vi piace, con erbe fresche e pane tostato.