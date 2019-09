Insalate di pasta e patate

Insalata di pasta aromatica

Insalata di patate, cipollotti e uvetta

FacilePreparazione 15 min.Cottura 10 min.Calorie 390320 g di mezze penne rigate200 g di giardiniera sott’aceto(peso sgocciolato)300 g di pomodorini ciliegia6 filetti d’acciuga sott’olio1 spicchio d’aglio1 cucchiaio di rosmarino e salvia tritatiolio extravergine d’oliva, sale1 Lavate e asciugate i pomodorini, tagliateli a spicchi e metteteli in una ciotola. Unitevi la giardiniera sgocciolata, le acciughe scolate e spezzettate, l’aglio sbucciato e tritato, le erbe aromatiche e 5 cucchiai d’olio. Mescolate e lasciate riposare per circa 20 minuti. 2 Cuocete la pasta in abbondante acqua bollente salata e scolatela al dente. Raffreddatela subito sotto il getto dell’acqua corrente, scolatela di nuovo, mettetela nella ciotola con gli ingredienti preparati e mescolate.FacilePreparazione 15 minutiCottura 10 minutiCalorie 315400 g di patate novelle lessate4 uova180 g di cipolline sott’aceto(peso sgocciolato)2 cipollotti2 cucchiai uvetta2 cucchiai di mandorle non pelatee tritate grossolanamente2 cucchiai di aceto balsamicoolio extravergine d’olivasale1 Ammorbidite l’uvetta in acqua tiepida per circa 10 minuti. Rassodate le uova mettendole in acqua fredda e calcolando 8 minuti dall’ebollizione. 2 Pulite i cipollotti lasciando buona parte delle foglie verdi, tagliateli in due tronchetti, quindi affettateli nel senso della lunghezza. Fateli saltare e dorare leggermente in una padella con 3 cucchiai d’olio, mescolando continuamente e salateli. Unite le cipolline, l’uvetta sgocciolata e strizzata e il trito di mandorle e soffriggete il tutto per 2 minuti. 3 In una ciotolina preparate un’emulsione con 2 cucchiai d’olio, l’aceto balsamico e un pizzico di sale. Riunite in una ciotola le patate pelate e tagliate a tocchetti, le uova sgusciate e tagliate a metà e il misto di cipollotti e cipolline. Condite con la vinaigrette preparata, mescolate delicatamente e servite.