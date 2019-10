Quadrotti speziati

Ingredienti per 8 persone1 kg di prugne rosse a polpa gialla spiccagnole350 g di farina 00150 g di burro, 3 uova140 g di zucchero di canna1,5 dl di lattespezie miste (garofano, cannella, noce moscata, macis)1 bustina di lievito vanigliato2 cucchiai di semola di grano duro, sale1 Denocciolate le prugne e riducetele a spicchi. Pestate le spezie in un mortaio in modo da ottenerne 1 cucchiaino. Miscelate la semola con 1 cucchiaio di zucchero di canna. Imburrate una teglia rettangolare di 20x30 cm con bordo alto 3-4 cm e poi infarinatela con il mix di semola e zucchero. Con una frusta elettrica, montate le uova con lo zucchero rimasto e un pizzico di sale.2 Fate fondere il burro a fuoco basso. Mescolando delicatamente con una frusta a mano aggiungete alle uova 1 terzo della farina facendola scendere da un setaccio insieme al lievito e alle spezie. Unite quindi il burro fuso, 1 altro terzo di farina, il latte e la farina rimasta: dovrete ottenere una crema molto densa; se necessario aggiungete poca farina.3 Versate il composto nella teglia, livellatelo e unite le prugne ridotte in grossi spicchi: premetele leggermente nell’impasto. Cuocete la torta in forno caldo a 180 ° per circa 50 minuti, finché inizierà a staccarsi dal bordo. Lasciatela intipiedire, sformatela e servitela a quadrotti.