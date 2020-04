Riso fritto al tonno

200 g di riso

200 g di tonno in scatola

funghi porcini secchi

mezza cipolla

2 coste di sedano bianco

6 peperoncini verdi

olio d’oliva extravergine

sale

bassaquaranta minutiCuocere il riso in acqua bollente salata, scolarlo ancora al dente e farlo intiepidire.In un contenitore mettere alcuni funghi porcini a bagno in acqua tiepida.Togliere il picciolo dai peperoncini verdi, aprirli di lungo e togliere i semi, affettare i peperoncini verdi e le due coste di sedano ben lavate; scolare i funghi e tagliarli.Sbucciare la cipolla e cuocerla a fuoco lento insieme ai funghi, il sedano e i peperoncini, aggiungere quattro cucchiai di olio extravergine d’oliva e cuocere il tutto per circa quindici minuti unendo un po’ di acqua di ammollo dei funghi.In una padella cuocere il riso e aggiungere quattro cucchiai di olio extravergine d’oliva. Aggiungere il tonno, le verdure e i funghi e mescolare il tutto.Va servito caldo