Garganelli, porcini e salame piccante

Ingredienti per 4 persone

Procedimento

Difficoltà: FacilePreparazione: 25 minutiCottura: 20 minutiCalorie: 285500 grammi di garganelli all’uovo freschi250 grammi di porcini60 grammi di salame piccante150 grammi di pomodori datterini30 grammi di pinoli, 1 mazzetto di prezzemolo1/2 spicchio di aglio2 cucchiai di vino biancoolio extravergine d’oliva, sale1 Pulite i funghi porcini e tagliateli a fettine per il lungo. Sciacquate i datterini, asciugateli e divideteli a metà.2 Sbucciate il salame piccante e tagliatelo a dadini. Scaldate un filo d’olio in una padella antiaderente e rosolatevi l’aglio, senza che prenda colore, poi unite il salame a dadini.3 Dopo 1 minuto, aggiungete nella padella i pomodorini, regolate di sale e lasciate che appassiscano, quindi sfumate con il vino. Unite i porcini e fateli cuocere per una decina di minuti, bagnando eventualmente con un mestolino d’acqua. Infine, eliminate l’aglio. Nel frattempo, tostate i pinoli in un padellino antiaderente senza condimento, continuando a smuoverli perché prendano colore uniformemente senza bruciare. Lessate i garganelli al dente in acqua bollente salata, scolateli e rovesciateli nella padella con il condimento. Mescolate, completate con una spolverizzata di prezzemolo tritato e servite immediatamente. La pasta con salame piccante merita il calore mediterraneo di un vino rosato.