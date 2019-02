Capesante ai funghi

Preparazione

• Tempo di preparazione: 30 minuti• Tempo di cottura: 25 minuti• Difficoltà: media• Costo: piuttosto elevato• Vino: bianco secco12 capesante (o conchiglie San Giacomo)150 grammi di riso250 grammi di champignon de Paris30 grammi di burro1 bicchiere abbondante di champagne secco o di vino bianco secco4 cucchiai da minestra di panna da cucina1 cucchiaio e mezzo da minestra di farina1. Lavare e spazzolare esteriormente le conchiglie delle capesante, passarle 3 minuti a forno caldo affinché esse si aprano e procedere infilando la punta di un coltello fra il nucleo e la conchiglia superiore per poter facilmente staccare la parte bianca ed il muscolo arancione facilmente.2. Lavare i funghi e tagliarli a pezzetti3. In una casseruola messa sulla fiamma, far riscaldare la champagne, aggiungere la parte bianca della capasanta, il muscolo arancione e i funghi; salare e aggiungere del pepe quanto basta4. Fare cuocere 7 minuti a fiamma moderata5. Togliere con una schiumarola6. Nel frattempo, far cuocere il riso alla creola, e asciugarlo ponendolo sulla bocca del forno. Quindi, dopo averlo sistemato nel piatto di portata, decorarlo con il contenuto delle capesante e i funghi.7. Conservare al caldo8. In una piccola casseruola, mettere il burro a fondere; versarci la farina e mescolare bene. Aggiungere un po’ del vino o dello champagne che è servito per far cuocere l’interno delle capesante, aggiungere una buona quantità di pepe.9. Aggiungere la panna da cucina10. Riscaldare senza far bollire e versare su quanto è stato già sistemato nel piatto di portata.11. Servire ancora caldo.