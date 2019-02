Reginette al ragù di coniglio, paccheri al ragù di tacchino

Reginette al ragù di coniglio

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione

320 g di reginette; 1 coniglio già disossato; 1 carota 1 costa di sedano; 1/2 cipolla; 250 ml di vino bianco secco qualche foglia di alloro; 400 g di pomodori pelati 3 cucchiai di olive nere già snocciolate olio extravergine di oliva sale e pepe1. Tritate la polpa di coniglio a punta di coltello o con un robot da cucina. Mondate e tagliate a cubetti gli odori e fateli dorare in una casseruola con qualche cucchiaio di olio; aggiungete il coniglio e lasciate insaporire per qualche minuto. Profumate con una macinata di pepe e qualche foglia di alloro. 2. Bagnate con il vino, lasciate sfumare e condite con un pizzico di sale; aggiungete le olive, tagliate a rondelle, e i pelati, leggermente schiacciati, incoperchiate e fate cuocere a fuoco dolce per circa 30 minuti, fino a quando il ragù non risulterà cremoso e il coniglio ben tenero. 3. Lessate la pasta in acqua bollente e salata, quindi scolatela al dente e conditela con il ragù di coniglio. Ultimate con qualche foglia di alloro e un filo di olio a crudo, impiattate e servite.





Paccheri al ragù di tacchino alla birra

Preparazione

Ingredienti (per 4 persone)320 g di paccheri 400 g di petto di tacchino intero 1 carota; 1 costa di sedano 1/2 cipolla 330 ml di birra bionda 1 ciuffo di salvia farina; noce moscata olio extravergine di oliva sale e pepe1. Tritate la polpa di tacchino a punta di coltello; mondate e tagliate a cubetti gli odori e fateli dorare in una casseruola con qualche cucchiaio di olio. Aggiungete il tacchino e lasciate insaporire; profumate con una macinata di pepe, un pizzico di noce moscata e qualche foglia di salvia. 2. Bagnate con la birra e lasciate sfumare, quindi salate e fate cuocere per qualche minuto. Intanto lessate la pasta in acqua bollente e leggermente salata. Versate 1 cucchiaio o poco più di farina sul tacchino, bagnate con un paio di mestoli di acqua della pasta e fate restringere. 3. Scolate la pasta al dente e conditela con il ragù di tacchino ristretto. Ultimate con qualche foglia di salvia e un filo di olio a crudo, impiattate e servite