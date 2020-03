Ravioli fritti alla zucca

300 g di farina

1 uovo

sale

500 g di polpa di zucca

200 g di fagiolini cannellini lessati

50 g di riso

2 uova

1 spicchio d'aglio

3 cucchiai di formaggio grana grattugiato

1 mazzetto di maggiorana

1 mazzetto di prezzemolo

olio d’oliva extravergine

sale e pepe

Preparazione: due ore + tempo di riposoDifficoltà: altaPer la pastaPer il ripienoPassaggio 1:In un contenitore aggiungere la farina e aggiungere un pizzico di sale impastando con l'acqua.Avvolgere l'impasto in un foglio di pellicola e farlo riposare per circa trenta minuti.Passaggio 2:Cuocere la zucca a fette in forno a 190 ° per 30 minuti, Una volta cotta passarla nello schiacciapatate, lessare il riso, tritare il prezzemolo, la maggiorana è uno spicchio d'aglio, passare i fagioli nel passa-verdure e mescolare insieme tutti gli ingredienti insieme con le uova, il grana e il pecorino, due cucchiai d'olio e un po' di sale e pepe.Passaggio 3:Stendere la pasta in modo sottile e spennellare la metà con un uovo sbattuto, distribuire sulla metà con l'uovo sbattuto il composto a mucchietti a distanza regolare, ripiegare la parte sopra l'altra metà e premere con le dita intorno ai mucchietti, ritagliare i ravioli con una rondella e friggerli in olio caldoCome vanno serviti? Vanno serviti ben caldi