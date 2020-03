Mezzelune alle verdure

500 g di farina

25 g di lievito di birra

50 g di burro

sale

zucchero

500 grammi di spinaci

300 g di pomodori

200 g di mozzarella

100 g di olive nere

olio extravergine

pepe

Preparazione: un’ora e trenta minutiDifficoltà: mediaPassaggio 1: mettere la farina in un contenitore con il sale e lo zucchero il burro fuso e il lievito stemperato in acqua tiepidaPassaggio 2: impastare fino ad ottenere un impasto liscio, farlo lievitare per un'ora in un luogo tiepidoPassaggio 3: pulire gli spinaci, tagliarli a pezzetti e farli rosolare in una padella con olio per 3-4 minuti, versare il composto in una ciotolaPassaggio 4: Aggiungere le olive nere il pomodoro la mozzarella tagliata a dadini il sale il pepe e amalgamare tutti gli ingredientiPassaggio 5: Stendere la pasta e ritagliare tanti dischi di 12 cm.Appoggiare al centro di ognuno un poco del preparatoPassaggio 6: richiudere i dischi a mezzaluna pizzicarli intorno, per evitare che il ripieno possa uscire, spennellarli d'olio e farle lievitare di nuovo per 30 minutiPassaggio 7: mettere i calzoni in forno a 190 gradi centigradi e farli cuocere per 30 minuti servirli caldi