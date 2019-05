Quiche di carciofi e Lasagne con carciofi

Quiche di carciofi

IngredientiPasta brisé 2 rotoliPanna fresca 500 mlUova 4 interePecorino romano 80 gCarciofi romani 10Limoni 3, il succoOlio di semi d'arachideSale e pepe

Pulite i carciofi togliendo le foglie esterne più dure e il gambo. Poi, schiacciateli per aprire le foglie. In una padella, scaldate l’olio di arachidi e friggeteli, pochi alla volta, per 10 minuti. Lasciateli scolare su carta da cucina. Versate in una ciotola la panna fredda e aggiungete le uova, una alla volta, emulsionando con la frusta per ottenere una crema liscia e senza grumi. Regolate sale, pepe e insaporite con il pecorino grattugiato. Imburrate una tortiera, poi foderatela con la pasta brisé. Tagliate i carciofi in quattro e disponeteli nella tortiera, quindi versate la crema sui carciofi e ricoprite con altra pasta brisé. Cuocete nel forno preriscaldato a 170°C per 40 minuti: infilate uno stecchino nella quiche: se esce asciutto, è cotta.

Lasagne con carciofi

Ingredienti per 4:Carciofi 12Scalogno 1Vino bianco 1 bicchiereTaleggio 200 gLasagne fresche 250 gParmigiano reggiano 250 gScamorza affumicata 400 gOlio extravergine d'oliva 4 cucchiaiSale e pepePer la besciamella:Latte 1 lFarina 80 gBurro 100 gSale e noce moscata

Tritate lo scalogno e soffriggetelo in padella con l’olio, unite i carciofi affettati e cuocete 5 minuti. Sfumate con il vino e regolate sale e pepe. Coprite e cuocete ancora 5-10 minuti. Per la besciamella, sciogliete il burro a fuoco basso e unite la farina, mescolando con cura. Poi, unite il latte, sale, pepe, noce moscata e bollite 2 minuti. Lessate le lasagne e scolatele, quindi affettate il taleggio e la scamorza. Versate sul fondo di una pirofila 2 cucchiai di besciamella, poi uno strato di pasta e coprite con i carciofi e i formaggi. Proseguite così fino a terminare gli ingredienti. Infornate a 180 °C per 45 minuti.