Polpettone di carne, porcini e prosciutto

Ingredienti per 6 persone

Difficoltà: MediaPreparazione: 30 minutiCottura: 50 minutiCalorie: 270500 g di porcini piccoli400 g di polpa di vitello macinata150 g di salsiccia, 50 g di prosciutto crudo2 uova, 2 fette di pane in cassetta2 cucchiai di pangrattato2 cucchiai di parmigiano reggianograttugiato1 ciuffo di prezzemolo, 2 rametti di mirto1 spicchio d’aglio8 foglie di vite non trattate1 tazza di brodo vegetaleolio extravergine d’oliva, sale, pepe1. Scottate 20 secondi le foglie di vite in acqua bollente salata, scolatele, passatele sotto l’acqua fredda e stendetele su un telo.2. Pulite i porcini, tenetene da parte 6 e tagliate gli altri a pezzetti. Rosolateli in una padella con un filo d’olio e un pizzico di sale. Spolverizzate di prezzemolo tritato e spegnete. Private l’aglio del germoglio e tritatelo con poco prezzemolo. Bagnate il pane, strizzatelo e spezzettatelo. In una ciotola amalgamate la carne con la salsiccia, spellata e sbriciolata, il prosciutto tritato, il pane, il parmigiano, il pangrattato e il trito di prezzemolo e aglio. Regolate di sale e pepate. Unite i funghi tritati grossolanamente e, infine, le uova sbattute.3 Stendete le foglie di vite su un foglio di carta da forno, sovrapponendole un po’ per formare un rettangolo. Distribuite il composto di carne e mettete al centro 3 dei porcini tenuti da parte, affondandoli nel composto.4 Modellate il polpettone intorno ai funghi, avvolgendolo con le foglie e aiutandovi con la carta. Mettete sul polpettone i rametti di mirto e chiudete la carta a caramella, legando le estremità con pezzetti di spago. Cuocete a 180° per 45 minuti, bagnando con poco brodo durante la cottura. Tagliate a metà i funghi rimasti e rosolateli in una padella con poco olio, sale e pepe. Togliete il polpettone dalla carta, tagliatelo a fette e servitelo con i mezzi porcini e il fondo di cottura.