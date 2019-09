Cordon blue di vitello, prosciutto e mandorle

Ingredienti per 4 persone

Procedimento

Polpettine di vitello

Difficoltà:FacileTempo di preparazione 30 minutiCottura 20 minutiCalorie 5804 fette di fesa di vitello1 zucchina2 fette di prosciutto cotto4 fette di formaggio Tilsit50 g di farina di mandorle150 g di pangrattato2 uova1 ciuffo di maggioranafarina 00olio extravergine d’olivasale, pepe1 Lavate e spuntate la zucchina e ricavatene 8 lunghe fette sottili. Grigliatele su una bistecchiera 1 minuto per lato.2 Stendete le fette di carne su un tagliere, copritele con pellicola e battetele col batticarne. Pepatele e mettete su un lato 1/2 fetta di prosciutto, 1 di Tilsit piegata a metà, 2 di zucchine e qualche foglia di maggiorana. Spolverizzate i bordi con poca farina, piegate la carne sul ripieno e sigillate coi rebbi di una forchetta.3 Sgusciate le uova in un piatto e sbattetele. In un altro piatto mescolate pangrattato, farina di mandorle, pepe e maggiorana tritata. Passate le fette nell’uovo e nel mix di pane e mandorle. Scaldate un dito di olio in una larga padella e cuocete i cordon bleu 5-6 minuti per parte, finché saranno dorati. Scolateli su carta assorbente, salateli e serviteliPreparate tante polpette con 500 g di carne di vitello macinata, 100 g di mortadella tritata, 50 g di grana grattugiato, 1 uovo, 4 foglie di salvia tritate, pangrattato e sale. Passatele nella farina e friggetele in olio di oliva.