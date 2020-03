Polpettine ai funghi

Preparazione: un’oraDifficoltà: minima-400 g di polpa di vitello tritata- 15 g di funghi secchi-50 g di crudo tagliato a fette- due uova- 4 cucchiai di formaggio grana grattugiato- un mazzetto di prezzemolo- 60 g di burro farina- sale e pepePassaggio 1:Pulire i funghi virgoli farli ammorbidire in acqua tiepida per 10 minuti e tritarli e rosolarli in un tegame con 20 g di burro per circa 3 minuti, mescolarli ogni tanto con un cucchiaio.Passaggio 2:Tritare il prosciutto crudo, lavare il prezzemolo e tritarlo, mettere la carne in una padella aggiungere i funghi, il prosciutto, uova, il grano, e prezzemolo, il sale il pepe e mescolare il tutto per amalgamare omogeneamente il composto.Passaggio 3:Dal composto ottenuto ricavare tante polpettine regolari e infarinarle nella farina, in una padella sciogliere il burro e una volta che sarà caldo aggiungere le polpettine ricavate, friggere le polpettine fino a quando non saranno uniformemente dorate. Scolare le polpettine e poggiare le su carta assorbente per eliminare il burro in eccesso.Come vanno servite? Vanno servite ben calde