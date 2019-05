Polpette affumicate in insalata

Ingredienti per 4 persone

- Facile- Preparazione 30 min.- Cottura 15 min.- Calorie 200300 g di sgombro affumicato in scatola, 1 uovo, 1 tuorlo,1 cucchiaio di prezzemolo tritato,1 cipollotto, pangrattato,200 g di insalata verde mista,80 g di verdure sott’aceto,olio extravergine d’oliva, sale1 Sgocciolate lo sgombro e spezzettatelo in una ciotola. Aggiungete il prezzemolo, il cipollotto tritato, l’uovo e il tuorlo sbattuti. Unite un pizzico di sale e mescolate bene per amalgamare. Unite infine il pangrattato nella quantità sufficiente a ottenere un impasto modellabile.Prelevate a cucchiaiate un po’ di composto e fate delle polpettine ovali delle stesse dimensioni.2 Allineate le polpette in una teglia rivestita con carta da forno e unta con un filo d’olio, rigirate le polpette nell’olio e cuocetele in forno già caldo a 200° per circa 15 minuti o fino a doratura.3 Lavate l’insalata e asciugatela nella centrifuga per insalate. Trasferitela in una insalatiera, aggiungete i sottaceti sgocciolati e condite con un pizzico di sale e un filo d’olio. Mescolate per amalgamare gli ingredienti. Distribuite l’insalata nei piatti individuali, adagiatevi sopra le polpettine di sgombro e servite subito.Tuffate 500 g di fave sgranate in acqua bollente salata per 5’. Sgocciolatele e privatele della pellicina. Frullatele nel mixer con 2 cucchiai d’olio, 1 di succo di limone, foglie di menta, sale e pepe.