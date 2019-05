Panzanella con fave,olive e menta

Ingredienti per 4 persone

Sformatini

- Facilissima- Preparazione 30 min.- Cottura 5 min.- Calorie 1804 fette di pane casereccio250 g di sgombro grigliato in scatola250 g di fave fresche sgranate1/2 spicchio d’aglio100 g di olive nere25 g di pecorino grattugiato3 foglie di menta fresca2 cucchiai di succo di limoneolio extravergine d’olivasale, pepe1 Immergete le fave per 1 minuto in una pentola con abbondante acqua bollente. Poi sgocciolatele e asciugatele bene. Schiacciatele una a una tra pollice e indice e privatele della pellicina esterna.2 Trasferite le fave nel mixer con l’aglio sbucciato, il pecorino grattugiato, le foglie di menta, un pizzico di sale, una macinata di pepe e 5 cucchiai di olio. Azionate l’apparecchio e frullate fino a ottenere un purè denso.3 Abbrustolite le fette di pane, poi tagliatele a dadi e trasferiteli in una ciotola. Unite lo sgombro grigliato spezzettato, le olive nere, il puré di fave, il succo di limone e un filo d’olio. Mescolate bene, coprite con pellicola e tenete in luogo fresco fino al momento di servire.Scottate 400 g di fave sgranate in acqua bollente e privatele della pellicina. Frullatene 2/3 con 4 uova, 100 g di ricotta, sale e pepe. Distribuite il composto negli stampini e infornate a 180° per 15’. Sformate e decorate con le fave rimaste mescolate con 50 g di ricotta e foglioline di menta.