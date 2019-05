Maccheroni con ragù di mare e arancia

Ingredienti per 4 persone

Polpettine verdi

- Facile- Preparazione 25 min.- Cottura 20 min.- Calorie 430320 g di maccheroni al ferretto o altra pasta lunga fresca300 g di sgombro al naturale in scatola150 g di trito misto di carota, sedano e cipolla bianca30 g di mandorle non pelate1/2 arancia non trattata1 dl di vino bianco secco20 g di burroolio extravergine d’olivasale, pepe1 Fate rosolare in un tegame il trito misto di verdure in 3 cucchiai d’olio, salate leggermente, mettete il fuoco al minimo e lasciatelo appassire per circa 8 minuti. Unite lo sgombro spezzettato, mescolate, bagnate col vino, alzate la fiamma e fatelo evaporare. Proseguite la cottura ancora per un paio di minuti, aggiustate di sale, pepate e spegnete.2 Tritate grossolanamente le mandorle. Lavate l’arancia, prelevate la scorza con un rigalimoni e tritatela finemente o grattugiatela. Rosolate i due ingredienti preparati in un tegame con il burro. 3 Cuocete la pasta in abbondante acqua bollente salata, scolatela e conditela con il ragù di sgombro e il condimento alle mandorle. Mescolate e servite subito.Sbollentate 400 g di fave sgranate, privatele della pellicina e tritatele nel mixer. Mescolate il purè con 200 g di patate lesse schiacciate, 2 uova, sale e pepe. Fate tante polpettine, passatele nel pangrattato e friggete