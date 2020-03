Filetti di trota al pomodoro

00 g di filetti di trota salmonata

6 pomodori maturi

100 g di burro

100 g di pancarrè senza crost

1 cucchiai di rosmarino fresco

2 spicchi d'aglio

3 cucchiai di olio d’oliva extravergine

sale e pepe

Preparazione: un’ora e quindici minutiDifficoltà: mediaPassaggio 1:In acqua bollente immergere i pomodori per un minuto.Privarli della buccia e dei semi e tagliarli grossolanamente in spicchi regolari.Passaggio 2:In una padella scaldare l'olio e dorare l'aglio sbucciato, aggiungere i pomodori e sale e pepe e far cuocere per qualche minuto a fuoco.Passaggio 3:Eliminare dai filetti tutte le lische e tagliarlo a pezzetti di circa 30 g l'uno, passare le fette di pancarrè al setaccio e mescolarle insieme al rosmarino tritato finemente.Passaggio 4:Passare i filetti di trota prima in 50 grammi di burro fuso con sale e poi nel pancarrè, in una padella aggiungere l'olio e farli dorare da entrambi le parti scolare aggiungere su un piatto da portata. Sul piatto aggiungere i pomodorini tagliati e sbucciati.