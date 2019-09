Cordon blue di pollo alla siciliana

Ingredienti per 4 persone

FacilePreparazione 30 minutiCottura 40 minutiCal. 6104 fette spesse di petto di pollo1 peperone rosso200 g di caciocavallo2 uova4 fette di pane in cassetta di granoduro2 cucchiai di pistacchi sgusciati2 pomodori secchi1 cucchiaio di origano secco4 cucchiai di farinaOlio extravergine d’olivasale, pepe1 Lavate e asciugate il peperone e doratelo sotto il grill su tutti i lati. Sfornatelo, lasciatelo raffreddare, spellatelo e privatelo di picciolo, semi e filamenti. Tagliatelo in 4 falde e asciugatele con carta da cucina. Con un coltello affilato praticate un taglio in orizzontale nelle fette di pollo in modo da creare una tasca. Salatele e pepatele internamente. 2 Farcite ogni fetta con una falda di peperone e il caciocavallo a fettine. Richiudete bene e infarinatele leggermente cercando di sigillare l’apertura. 3 Frullate il pane con i pomodori secchi e, separatamente, i pistacchi. Mescolate il pane frullato e i pistacchi con l’origano e trasferite il mix in un piatto. Sbattete le uova in un altro piatto, immergetevi i cordon bleu e passateli nella panatura. Scaldate un dito di olio in una larga padella e cuocetevi i cordon bleu a fiamma bassa 6-8 minuti per parte finché risulteranno dorati fuori e ben cotti all’interno. Scolateli su carta assorbente, salateli e serviteli.