Polenta con farina di grano saraceno e broccoletti e pecorino

Ingredienti (per 4 persone)

per la polenta di grano saraceno200 g di farina di mais300 g di farina di grano saraceno2 l di acqua;1 cucchiaio di olio extravergine di oliva1 cucchiaio di sale grosso

per il condimento

400 g di broccoletti già puliti

60 g di pecorino grattugiato

1 peperoncino fresco;

1 spicchio di aglio

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale e pepe

Preparazione 1

Per la polenta: mescolate le farine in una ciotola. Portate a bollore l’acqua in una pentola dal fondo spesso, salate, aggiungete l’olio e abbassate la fiamma. Versate a pioggia le farine e, mescolando con una frusta, fate cuocere per circa 40 minuti. A fine cottura, alzate la fiamma e proseguite la cottura per altri 5 minuti. 2. Per il condimento: lessate i broccoletti scolateli e tritateli grossolanamente. In un pentolino fate rosolare l’aglio, schiacciato, con l’olio e il peperoncino, tagliato a julienne, a fuoco molto dolce. Appena il fondo sarà pronto, fate scaldare una padella sul fuoco, versate l’olio aromatizzato, unite i broccoletti e fateli ripassare a fiamma vivace per circa 5 minuti. Regolate di sale e di pepe. Distribuite la polenta negli appositi piatti in legno e completate con i broccoletti ripassati. Spolverizzate con un po’ di pecorino grattugiato e servite.