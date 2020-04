Bucatini all’amatriciana

minima30 minuti- 400 g di bucatini- 1 cucchiaio di olio extravergine- 150 g di guanciale magroo di pancetta affumicata- 1/2 cipollapeperoncino piccante- 100 g di polpa di pomodoro- sale- 70 g di pecorino grattugiato- qualche fogliolina di basilicoPortate a ebollizione abbondanteacqua salata.Una volta che l’acqua bollirà far cuocere i bucatini.Mentre la pasta è in cottura,in una padella scaldare l’olio, una volta che sarà abbastanza caldo aggiungere il guanciale ola pancetta affumicata tagliati a dadini e far rosolare. Quando saranno pronti scolare i dadini e poggiarli su della carta assorbente da cucina per eliminare l’olio in eccesso e tenerli al caldoUnite al grasso di cottura la cipolla tritata molto fine e il peperoncino.Rimettere sul fuoco e, appena la cipolla sarà dorata, aggiungere la polpa di pomodoro, aggiungere il sale e mescolando di tanto per amalgamare il tutto.Quando la salsa sarà pronta, completarla unendo i dadinidi guanciale o pancetta affumicata e mescolare bene per amalgamare il tutto.Scolare i bucatini ancora al dente e condirli con la salsa e con il pecorinograttugiato. Completare il piatto aggiungendo le foglioline di basilico.va servito appena cotto