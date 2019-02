Plumcake classico con ciliegie candite e uvetta al rum

Ingredienti

120 g di olio extravergine di oliva250 g di zucchero4 uova;2 tuorli80 g di uvetta80 g di ciliegie candite2 limoni250 g di farina 00 già setacciata1 bustina di lievito per dolci2 pizzichi di salerum scuropanna montata

vi servono inoltre burro; farina, olio extravergine di oliva

Preparazione

1. Mettete l’uvetta in ammollo nel rum. Lavorate le uova, i tuorli e lo zucchero con le fruste elettriche fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Profumate con la scorza grattugiata dei limoni. Unite la farina, setacciata con il lievito e il sale, e mescolate a mano. Incorporate a f ilo l’olio e amalgamate ancora. 2. Unite infine l’uvetta, ben strizzata, e le ciliegie candite. Imburrate e infarinate uno stampo da plumcake (da 28 cm di lunghezza). Versate il composto, battete per bene e fate raffreddare in frigorifero per almeno 3 ore. 3. Trascorso questo tempo, togliete dal frigo il plumcake e con un coltello, passato nell’olio, incidete la superficie nel senso della lunghezza. Infornate a 170 °C per circa 50 minuti (per verificare la cottura, fate comunque la prova stecchino). Sfornate, fate raffreddare e infine sformate. Tagliate a fette e servite con un ciuffo di panna montata.

Sento già il profumo del plumcake e immagino il matrimonio di sapori tra uvetta, ciliegie e i profumi della Sicilia. L’olio di varietà Nocellara del Belice nelle colline di Partanna di Antonio e Rosa Gaudioso è profumato e solare, senza essere troppo deciso al gusto, perfetto per emulsionare gli ingredienti e rendere il dolce soffice e fragrante.