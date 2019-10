Arrosto di coniglio farcito con castagne uvetta e guanciale

Ingredienti (per 4 persone)

Preparazione

Difficoltà = mediaPreparazione = 10 minutiTempo di cottura = 45 minuti per la lessatura;50 minuti in forno.1 coniglio già disossato100 grammi di uvetta100 grammi di guanciale250 grammi di castagne2 fette di pane raffermo4 rametti di rosmarinoolio extravergine di olivasale e pepe1. Pulite per bene i 250 grammi di castagne e incidetele a croce con un coltello; lessatele in abbondante acqua per circa 45 minuti, quindi scolatele, sbucciatele, eliminando anche la pellicina, e tenetele da parte. Mettete 100 grammi di uvetta in ammollo in acqua. Tagliate il guanciale a dadini e fateli rosolare velocemente in una padella antiaderente.2. In una ciotola spezzettate 2 fette di pane raffermo e aggiungete un po’ di rosmarino tritato, 100 grammi guanciale con il grasso residuo e l’uvetta con un goccio di acqua. Salate, pepate e amalgamate.3. Stendete il coniglio su un tagliere e disponete al centro il ripieno e le castagne. Arrotolate, mettete sopra i rametti di rosmarino restanti e legate per bene con spago da cucina. Fate rosolare il coniglio in una padella con un filo di olio, quindi infornate a 190 °C per circa 50 minuti. Trascorso il tempo di cottura, levate, tagliate a fette e servite ben caldo.