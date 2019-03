Pizza vegetale di patate dolci e semi di lino con taleggio radicchio e mela verde

Ingredienti (per 4 persone)

per la base:450 g di batate dolci già sbucciate40 g di farina di mais fioretto;20 g di semi di lino;2 cucchiai d’olio extravergine di oliva;1 cucchiaino da caffè di rosmarino secco1 cucchiaino da caffè di lievito per dolci1 cucchiaino da caffè di sale;il succo di 1 limone

per la farcitura:

125 g di taleggio;

125 g di radicchio rosso tondo;

1 mela verde;

il succo di 1/2 limone

olio extravergine di oliva;

pepe

Preparazione 1

Con una grattugia elettrica a fori piccoli o con un mixer tritate finemente le batate. Trasferitele in una ciotola e irroratele con il succo del limone per non farle annerire. Tritate i semi di lino e gli aghi di rosmarino, uniteli al composto di batate e mescolate. Condite con l’olio e il sale e amalgamate ancora. 2. Aggiungete la farina di mais e il lievito, e lavorate l’impasto con le mani fino a ottenere un composto sodo e omogeneo. Trasferite in frigorifero per 1 ora. Intanto lavate la mela, fatela a fettine e irroratele con il succo di 1/2 limone per non farle annerire. Tagliate a listerelle il radicchio. 3. Trasferite il composto di batate in una teglia per pizza da 28 cm di diametro, foderata con carta forno, e iniziate a stenderlo con delicatezza. Proseguite fino a coprire tutta la teglia e infornate a 180 °C per 25-30 minuti. 4. Trascorso il tempo di cottura, sfornate la pizza e distribuite sopra il taleggio, tagliato a fette sottili . Infornate nuovamente e proseguite la cottura per altri 5 minuti. Togliete la pizza dal forno, trasferitela in un piatto o su un tagliere e guarnite con il radicchio e la mela. Completate con un filo di olio a crudo e una macinata di pepe, e servite.