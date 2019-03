Pizza vegetale di carote sedano e farina di piselli con mozzarella di riso rucola e capperi

Ingredienti (per 4 persone)

per la base: 350 g di carote già pelate;150 g di sedano già pulito;80 g di farina di piselli2 cucchiai di olio extravergine di oliva;1 cucchiaino da caffè di sale

per la farcitura: 300 g di mozzarella di riso;

50 g di rucola;

1 cucchiaio abbondante di capperi dissalati;

olio extravergine di oliva

Con queste quantità verranno circa 8 pizzette





Preparazione 1

Con una grattugia elettrica a fori piccoli o con un mixer tritate finemente le carote e il sedano. Trasferiteli in una ciotola e unite la farina di piselli , l’olio e il sale. Amalgamate per bene tutti gli ingredienti con le mani fino a ottenere un composto omogeneo. Coprite e trasferite in frigorifero per 1 ora. 2. Con le mani formate delle sfere da circa 4 cm di diametro. Foderate una teglia con un foglio di carta forno e, aiutandovi con un coppapasta da 9-10 cm di diametro, stendete delicatamente all’interno una sfera di composto . Sfilate il coppapasta e proseguite a realizzare le altre basi . Infornate a 180 °C e fate cuocere per circa 15-20 minuti.3. Trascorso il tempo di cottura, sfornate e distribuite sopra la mozzarella di riso, tagliata a fettine. Infornate nuovamente e fate cuocere per circa 5 minuti o comunque fino a quando la mozzarella si sarà leggermente fusa. Togliete le pizzette dal forno e completate con i capperi e la rucola. Trasferite su un tagliere, condite con un filo di olio e servite.