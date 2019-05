Penne rigate con crema di piselli

Ingredienti per 4 persone

- Difficoltà: Facile- Preparazione 20 minuti- Cottura 25 minuti- Calorie 545350 grammi di penne rigate • 300 grammi di piselli sgranati • 70 grammi di bacon a dadini • 100 grommi di provolone • 5-6 rametti di maggiorana •1/2 cipolla bianca • 1 bicchiere di brodo vegetale • olio extravergine d’oliva • sale1 In un tegame, fate stufare a fuoco basso la cipolla tritata con il bacon e un filo d’olio. Quando la cipolla comincia ad appassire, aggiungete i piselli e fateli insaporire per alcuni istanti, mescolando molto bene. Salate, aggiungete il brodo, coprite e fate cuocere a fuoco basso per circa 10 minuti. Intanto, grattugiate metà del provolone. 2 Trasferite in un mixer 4/5 dei piselli con il loro fondo di cottura facendo in modo che non vi sia il bacon; unite il provolone grattugiato, frullate, poi rimettete tutto nel tegame e unite la maggiorana tritata. 3 Cuocete la pasta in abbondante acqua salata; scolatela ancora al dente, tenendo da parte un poco di acqua di cottura, poi versatela nel tegame contenente il condimento; aggiungete un filo d’olio e, se necessario, qualche cucchiaio di acqua di cottura. Mescolate, suddividete la pasta nei piatti singoli, completate con il provolone rimasto a scaglie e servite.