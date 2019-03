Pizza Green

Ingredienti (per 1 pizza)

per la crema di carciofo120 g di tofu al naturale60 g di gambi e foglie esterne di carciofo;olio extravergine di oliva;sale

per i burger vegetali

200 g di ceci già lessati

150 g di spinaci già lessati;

pangrattato

olio extravergine di oliva;

sale e pepe

per il sedano rapa

120 g di sedano rapa;

olio extravergine di oliva;

sale

Preparazione

1. Per la crema: tagliate i gambi dei carciofi a pezzetti e lessateli insieme alle foglie esterne in acqua bollente e salata. Scolateli e raccoglieteli nel bicchiere di un frullatore; unite il tofu ed emulsionate con un mixer a immersione versando un f ilo di olio.2. Per i burger: raccogliete i ceci e gli spinaci in un mixer da cucina e frullate fino a ottenere una crema consistente (se necessario, aggiungete un goccio di acqua). Condite con un filo di olio e un pizzico di sale e di pepe. Aggiustate la consistenza incorporando circa 3 cucchiai di pangrattato. Formate 4 burger e fateli cuocere in una padella antiaderente con un filo di olio fino a doratura.3. Pelate il sedano rapa, lavatelo, tagliatelo a metà e poi ricavate delle mezzelune spesse circa 1-1,5 cm. Fatele cuocere in una padella antiaderente con un filo di olio fino a quando saranno ben morbide e dorate. Regolate di sale.4. Per la farcitura: spalmate la crema di tofu sulla base della pizza. Sistemate sopra un burger e qualche fettina di sedano rapa, e infornate nuovamente a 220-240°C in forno statico per circa 3-4 minuti. Sfornate e servite.