Insalata di patate all’avocado

Ingredienti per 4 persone

Polpettine di pollo con alloro

FacilissimaPrep. 30 min.Cottura 20 min.Calorie 290600 g di patate2 grossi pomodori1 piccolo avocado2 cipollotti2 peperoncini dolci40 g di cetriolo2 rametti di aneto1 limoneolio extravergine d’oliva, sale1 Scottate i pomodori in acqua bollente, scolateli, spellateli, eliminate i semi e fateli sgocciolare in un colino. Private i peperoncini dei semi e tritateli. Pulite i cipollotti e affettateli. Sbucciate il cetriolo e l’avocado e riduceteli a cubetti. Spremete il limone. Tritate grossolanamente la polpa dei pomodori e mescolatela con i cipollotti l’avocado, il cetriolo e i peperoncini. Condite con una spruzzata di succo di limone, 3 cucchiai di olio, un po’ di aneto e sale.2 Lavate le patate, cuocetele in acqua bollente per circa 20 minuti, sgocciolatele e raffreddatele sotto l’acqua corrente. Sbucciatele, tagliatele a tocchetti e conditele con la dadolata di ortaggi. Regolate di sale e lasciate insaporire l’insalata per almeno 15 minuti. Al momento di servire, aggiungete a piacere ancora un filo di olio emulsionato con succo di limone e un po’ di foglioline di aneto.Mescolate 600 g di carne di pollo macinata con 1 uovo, 60 g di grana grattugiato, 1 ciuffo di prezzemolo e 1 spicchio d’aglio tritati, la scorza di 1 limone grattugiata, sale e pepe. Formate delle palline e disponetele in una teglia separandole con foglie di alloro. Irrorate con olio e infornate a 200° per 30’ .