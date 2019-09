Piatti con i peperoni

Peperonata croccante

Pulite e tagliate a falde 2 peperoni gialli e 2 peperoni rossi. Dividete a spicchi 250 g di pomodori ed eliminate i semi. Rosolate 1 cipolla a fettine con 3 cucchiai di olio, unite i peperoni e cuocete per 15' minuti. Unite i pomodori, cuocete per altri 10 minuti, salate e pepate. Rosolate in un padellino 1 spicchio d'aglio tritato con 2 cucchiai di olio e tostate 50 g di pangrattato. Spolverizzate la peperonata con il pangrattato e foglioline di basilico.Frullate 8 filetti di acciuga, 3 peperoni abbrustoliti e spellati , 50 g di capperi, sale e olio. Farcite 500 g di pasta da pane stesa con il mix e infornate a 230° per 20'.Abbrustolite 4 peperoni in forno a 200° per 30'. Spellateli, puliteli e riduceteli in falde. Guarnitele con 1-2 acciughe sott'olio, capperi dissalati, 1 pomodorino, sale, pepe e olio. Arrotolatele, fissatele con uno stecchino e passatele in forno per 5'.Scottate 2 peperoni rossi in acqua bollente, spellateli e tritateli nel mixer con 1 cucchiaio di mandorle versando a filo 2 cucchiai di olio fino a ottenere una crema. Lessate 320 g di fusilli e conditeli con il sugo. Frittata al formaggio.Rosolate 1 peperone giallo e 1 rosso a striscioline con 4-5 cucchiai di olio. Sbattete in una ciotola 8 uova con un pizzico di sale, incorporate 100 g di quartirolo a dadini e 20 olive nere denocciolate e versate il composto nella padella con i peperoni. Cuocete la frittata 3-4 minuti per lato e servite.Rosolate 1 peperone rosso e 1 verde a striscioline per 1-2 minuti con un filo d'olio e spegnete. Fate appassire 1 scalogno tritato e tostate a fuoco vivo 320 g di riso Carnaroli. Sfumate con 1 dl di vino bianco e fate evaporare. Cuocete il riso per 18 minuti, versando 1 mestolo di brodo caldo per volta. Unite i peperoni al termine della cottura, salate e mantecate con 40 g di grana padano grattugiato.