Perine di patate

Preparazione: un’ora e quindici minutiDifficoltà: media- 600 g di patate- 30 grammi di burro- 4 cucchiai di formaggio grana grattugiato- noce moscata- 50 g di prosciutto cotto- 1 ciuffo di prezzemolo- 2 uova- pangrattato-olio d'oliva extravergine- salePassaggio 1:Lavare le patate e dopo mettere in una pentola con acqua salata fino ad ebollizione per circa 30 minuti, tritare il prosciutto e il prezzemolo, Appena le patate saranno cotte sbucciarle e passarle nello schiacciapatatePassaggio 2:Al passato di patate unire il burro, il Grana grattugiato, il prosciutto, il prezzemolo, un po' di noce moscata e i tuorli, mescolare il tutto per ricavare un composto omogeneo, dal composto ricavare delle perine da appoggiare su un piattoPassaggio 3:Passare le perine prima negli albumi sbattuti e poi nel pangrattato pressando leggermente per far attaccare bene il pangrattatoPassaggio 4:In una padella scaldare l'olio e una volta che sarà abbastanza caldo friggere le perine, una volta che saranno dorate può darle su carta assorbente da cucina per eliminare l'olio in eccesso e infilzare ogni perina con uno stecchino