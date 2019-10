Budini caldi con castagne e miele

Preparazione

Difficoltà= mediaCottura = circa 45 minutiIngredienti (per 4 persone)250 grammi di castagne;100 grammi di burro (più altro per gli stampini);100 grammi di zucchero;100 grammi di farina 00;3 uova;miele di castagno1. Pulite per bene le castagne e incidetele a croce con un coltello; lessatele in abbondante acqua per circa 45 minuti, quindi scolatele, sbucciatele, eliminando anche la pellicina.2. In un pentolino dal fondo pesante raccogliete il burro, lo zucchero e 3 cucchiai di miele, mettete sul fuoco e mescolate finché il composto non diventerà omogeneo. Montate gli albumi a neve ben ferma. Passate le castagne con uno schiacciapatate, tenendone da parte 4 intere per la guarnizione finale, e raccogliete la purea ottenuta in una ciotola. Incorporate la farina, il composto di burro e zucchero, i tuorli e infine gli albumi, mescolando delicatamente.3. Imburrate 4 stampini da budino in alluminio. Versate il composto e avvolgete ogni stampino con un foglio di carta forno sotto e uno di alluminio sopra. Legate con spago da cucina e infornate a bagnomaria a 170 °C per 45 minuti. Levate e lasciate raffreddare. Sformate i budini nei piatti da portata, adagiate sopra una castagna tenuta da parte, guarnite con un filo di miele e servite.