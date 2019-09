Melanzane della Madonna

Ingredienti per 4 persone

MediaPreparazione 45 minutiCottura 50 minutiCalorie 5406 melanzane ovali piccole (circa 200 g l’una) , 150 g di mollica di pane casereccio di grano duro (possibilmente fatto con lievito madre) ,3-4 cucchiai di pangrattato , 3 uova , 100 g di pecorino calabrese grattugiato , 4 pomodori da sugo , 2 rametti di prezzemolo , 2 rametti di basilico , 7 dl di olio d’oliva, sale1 Lavate le melanzane, tagliatele a metà per il lungo e mettetele con la parte tagliata verso l’alto in un largo tegame con 4 dita d’acqua bollente. Cuocetele per 15-20 minuti, coperte, finché la polpa risulterà morbida. Scolatele, fatele intiepidire poi asportate quasi tutta la parte interna con un cucchiaio per ottenere barchette con un bordo intatto spesso 5-6 mm.2 Schiacciate la polpa scavata con una forchetta (o al passaverdura), raccoglietela in una ciotola e unite la mollica sbriciolata e le uova. Lavorate con le mani per ottenere un composto omogeneo, poi aggiungete il pecorino (tranne 2 cucchiai) e, se serve, poco pangrattato per asciugare il ripieno. Regolate di sale e unite metà del basilico e il prezzemolo tritati. Scottate i pomodori, sbucciateli e tritateli.3 Spolverizzate le barchette con il pecorino tenuto da parte e farcitele. Friggetele immergendole nell’olio ben caldo, dorandole da entrambi i lati. Sgocciolatele su carta assorbente, disponetele in una pirofila e sistemate intorno i pomodori, leggermente salati. Cospargete con il basilico rimasto e infornate a 160° per 15-20 minuti.