Peperoni imbottiti partenopei

Ingredienti per 8 persone

FacilePreparazione 40 minutiCottura 70 minutiCalorie 3658 peperoni quadrati rossi e gialli , 1 melanzana , 150 g di pane di semola di grano duro raffermo , 2-3 cucchiai di pangrattato , 1 manciata di olive nere di Gaeta , 1 cucchiaio colmo di capperi sotto sale , 2 pomodori San Marzano , 3 acciughe sotto sale , 1 spicchio d’aglio , 2 pizzichi di origano secco , 2 rametti di prezzemolo , 1/2 litro di olio d’oliva , sale , pepe1 Lavate tutte le verdure. Asportate le calotte superiori dei peperoni, eliminate semi e nervature interne e sistemate gli ortaggi in piedi in una pirofila oliata mettendo accanto le calotte. Tagliate il pane e la melanzana spuntata a dadini di circa 1 cm di lato. Sbucciate i pomodori, privateli dei semi e tagliate anch’essi a dadini delle stesse dimensioni. 2 Scaldate l’olio (tranne 2-3 cucchiai) in una piccola padella. Fatevi friggere fino a doratura, in più tornate, prima la melanzana, poi i cubetti di pane, sgocciolandoli via via su carta assorbente. In un’altra padella, fate scaldare l’olio rimasto con 1/2 spicchio d’aglio poi toglietelo e fatevi rosolare il pangrattato. Unite le olive, denocciolate e divise in quarti, i capperi dissalati, i pomodori, l’origano, il prezzemolo tritato, l’aglio rimasto tritato e le acciughe dissalate, diliscate e spezzettate. 3 Unite al composto i dadini di melanzane e pane, regolate se occorre di sale, pepate e farcite i peperoni. Infornate a 170° per circa 50 minuti. Servite i peperoni, chiusi dalle calotte, caldi, tiepidi o freddi. Per una variante,prima di farcirli potete abbrustolire i peperoni in forno, spellarli, dividerli a falde, farcirle con il ripieno e arrotolare a involtino. In tal caso dimezzate il tempo di cottura in forno.