Pasta e fagioli

Ingredienti: dosi per 4 persone

Procedimento

250 g di pasta corta100 g di fagioli secchi (cannellini, tondini, borlotti..)Olio extravergine di oliva: 2 cucchiai a personaErbe aromaticheCipollaSedano200 g di passata di pomodoroPepe in grani da macinare al momentoI fagioli secchi vanno lasciati in ammollo in acqua fredda per almeno 12 ore. Conviene metterli a bagno la sera per poi cuocerli la mattina dopo. Scolarli immergerli in acqua fresca e non salata. Il tempo di cottura sarà di circa un’ora. Aggiungere il sale quando l’acqua inizia a bollire. Se si usano fagioli in scatola, vanno sgocciolati e lavati.Nel frattempo, pulire la cipolla ed il sedano e, preparare un battuto non troppo fine. Mettere l’olio in una casseruola, far scaldare e unire il battuto, appena le verdure saranno appassite, unire la passata di pomodoro, lasciare cuocere per cinque minuti e poi aggiungere un bicchiere di acqua, lasciare cuocere per 15 minuti circa e salare. Unire ora i fagioli cotti aggiustare di sale, eventualmente, e unire le erbe aromatiche a proprio gusto, timo, maggiorana o dragoncello. La pasta, cotta a parte per metà del suo tempo, va unita poi ai fagioli per completare la cottura e quindi amalgamarsi per bene.Servire il piatto ben caldo con una macinata di pepe.La pasta e fagioli, ha numerose varianti e può essere preparata con diverse qualità di fagioli. Fino al secolo scorso era un piatto molto comune sulle tavole delle famiglie italiane, soprattutto quelle contadine. Oggi la mancanza di tempo, dovuta ai turni di lavoro, il cambiamento degli stili alimentari e soprattutto la diffusione di prodotti trasformati e cibi pronti hanno ridotto ad una rarità quella che era, un tempo, un’abitudine molto diffusa. La pasta e fagioli è una ricetta equilibrata da un punto di vista nutrizionale. L’unione dei legumi con i cereali ne fa un piatto completo.