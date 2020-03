Bocconcini piccanti

250 g di pasta da pane già lievitata

olio d’oliva extravergine

50 g di salame

50 g di provolone

2 cucchiai di olive verdi

1 ciuffo di prezzemolo

1 tazzina di latte

sale e pepe in grani

Preparazione: cinquanta minutiDifficoltà: minimaPassaggio 1:Lavorare la pasta con le mani aggiungendo un cucchiaio d'olio e una tazzina di latte per ammorbidire l'impasto.Tagliare a quadratini il salame affettato, togliere la crosta dal provolone e tagliarlo a dadini, snocciolare e tritare le olive vivo, lavare e tritare il prezzemolo.Passaggio 2:Aggiungere tutti gli ingredienti alla pasta per pane già preparata e lavorarlo un po' per amalgamare il tutto, dividere la pasta in piccole porzioni e modellarla a forma di palline.Passaggio 3:Su una teglia unta d'olio appoggiare i bocconcini distanziati tra di loro e cospargere di Sale e Pepe macinato grossolanamente.Passaggio 4:Cuocere i bocconcini piccanti nel forno a 200°C per circa 30 minuti fin quando non risulteranno dorati.Passaggio 5:Una volta cotti lasciare intiepidire bocconcini nel forno spento.Come vanno serviti? Vanno serviti tiepidi