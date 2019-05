Patate arrosto con bacon, alloro, pepe ed erbe miste

Patate arrosto con bacon, alloro e pepe

Ingredienti per 4 persone

Alle erbe miste di Provenza

- Facile-Preparazione 30 minuti-Cottura 25 minuti- Calorie 205Lavate 600 g di piccole patate viola non trattate, asciugatele e, se troppo grandi, dividetele in due. Infilatele negli spiedini alternandole a piccole foglie di alloro, ciuffetti di rosmarino e mezza fettina di bacon tagliata spessa. Condite con un filo di olio extravergine d’oliva, sale e una generosa macinata di pepe. Mettete sul fuoco un largo tegame antiaderente, scaldatelo, fatevi cuocere gli spiedini a fuoco basso per 15-20 minuti circa, lasciando che si sciolga il grasso del bacon e spennellandoli spesso con il fondo di cottura. Quando le patate saranno tenere alzate la fiamma per pochi minuti e spegnete.Per 4 persone- Facile- Prep. 20 minuti- Cottura 20 minuti- Calorie 270Sbucciate 1 kg di patate a pasta gialla, pulitele bene con un telo e tagliatele a cubetti di 1 cm di lato. Coprite di olio extravergine d’oliva il fondo di un largo tegame antiaderente, unite le patate a freddo e cuocetele a fuoco medio, senza mai mescolare, per circa 10-12 minuti, finché si sarà formata sul fondo una crostina dorata. Cospargetele con 2 cucchiai di erbe essiccate di Provenza, giratele delicatamente con la paletta forata e proseguite la cottura per altri 10 minuti circa, senza mescolare ma scuotendo leggermente il tegame affinché le patate non si attacchino al fondo. A fine cottura cospargetele di sale.