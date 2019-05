Gnocchi di patate con salsa al certosino

Con la crema di formaggio la pasta fresca acquista un gusto particolare.Reso ancora più intenso dai broccoli romaneschi e dallo speck croccante



Difficoltà = facile ; Preparazione = 20 min ; Cottura = 50 min

Ingredienti 6 persone

Per gli gnocchi:

Patate viola 500 g

Patate gialle 500 g

Farina "00" 100 g

Maizena 300 g

Vino bianco

Sale e pepe

Per la salsa:

Certosino 700 g

Burro 50 g

Panna fresca 500 ml

Broccoli romaneschi 400 g

Scalogno 1

1. Lessate le patate in acqua non salata. Scolatele, quindi avvolgetele nella carta assorbente bagnata con vino bianco e raffreddate. Poi, pelatele e passatele allo schiacciapatate. Disponetele a fontana e unite farina, maizena, sale e pepe. Impastate, formate dei filoncini e tagliateli a tocchetti.



2. per la salsa tritate finemente lo scalogno, quindi trasferitelo in un tegame con il burro e lasciatelo soffriggere a fiamma dolce. Aggiungete poi il certosino, mescolate con la frusta, unite la panna e amalgamate ancora. Regolate sale, pepe e tenete da parte in caldo.3. Mondate lavate i broccoli e divideteli in cimette. Poi, sbollentateli 3 minuti in abbondante acqua salata e quindi trasferiteli in una ciotola con acqua e ghiaccio per raffreddarli. Tagliate lo speck a julienne e fatelo rosolare in una padella antiaderente per renderlo croccante.4. Cuocete gli gnocchi in abbondante acqua salata, appena vengono a galla, scolateli e trasferiteli in una padella antiaderente con la salsa al certosino, i broccoli e metà dello speck. Fate saltare per 1 minuto. Per servire, decorate il piatto con lo speck tenuto da parte.