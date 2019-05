Patate al burro, scalogni, parmigiano e aglio

Al burro, scalogni e cipollina

Con parmigiano e sale all’aglio

Per 4 persone- Facile- Preparazione 20 minuti- Cottura 1 ora- Calorie 425Lavate 1 kg di patate non trattate a pasta bianca scegliendole di dimensioni simili. Asciugatele e incidetele con tagli molto ravvicinati ma senza arrivare al fondo, trasferitele in una teglia già unta con un filo di olio extravergine d’oliva e aggiungete 4 scalogni sbucciati. Conditele con un filo di olio, una spolverizzata di sale e poi cospargetele con 80 g di burro a fiocchetti. Cuocetele in forno caldo a 200° per un’ora circa (secondo la grandezza) bagnandole di tanto in tanto con il fondo di cottura. Al termine profumatele con un ciuffo di steli di erba cipollina tagliuzzata.- Per 4 persone- Facile- Prep. 30 minuti + riposo- Cottura 50 minuti- Calorie 265Tritate gli aghi di un rametto di rosmarino con 2 spicchi d’aglio, unite le foglie di 3 rametti di timo, una manciatina di maggiorana, un cucchiaio di sale grosso leggermente pestato e una macinata di pepe. Sbucciate 1 kg di patate non farinose, lavatele, tagliatele a bastoncini, tuffatele in una ciotola d’acqua fredda sotto un filo di acqua corrente e mescolatele finché l’acqua sarà limpida. Asciugatele bene, conditele con olio extravergine d’oliva e infornatele a 200° per 40’, mescolandole una sola volta. Cospargetele con 4 cucchiai di parmigiano, il sale aromatico preparato e proseguite la cottura per altri 10’.